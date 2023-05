Vor Kusejs Abschied soll es scheppern

"Seit wir hier vor einem Jahr zuletzt zusammengekommen sind, hat sich sehr viel geändert in der Welt, in Österreich, in Wien und auch hier am Burgtheater." So eröffnete Martin Kusej die gestrige Präsentation der Spielzeit 2023/24, die seine letzte im Haus am Ring sein wird. Wie die OÖN berichteten, wird Stefan Bachmann seine Nachfolge antreten.

"Auch die Vorgänge in der sogenannten Causa Teichtmeister haben mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ich habe in Abgründe geblickt, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie möglich sind", sagte Kusej. Das Burgtheater und seine Mitarbeiter seien zahlreichen rechten Angriffen ausgesetzt gewesen – etwa in Form von Bespucken, Schmierereien, Plakaten und Flugzetteln. "Die Identitären haben sich hier breitgemacht und versucht, die Causa politisch für sich zu instrumentalisieren", daher habe er sich in der kommenden Burgtheater-Saison einem "ganz klaren Kurs" verschrieben: "Nämlich dass wir uns große Sorgen machen um die Demokratie in diesem Staat und daher eine klare Haltung einnehmen werden", so Kusej. "Aufwachen, bevor es wieder finster wird", heißt es auch im Spielzeitheft. "So wenig wie wir als Theater ,die Burg‘ sein wollen, so wenig wollen wir als Österreich eine Festung sein." Kusej selbst wird Molières "Der Menschenfeind" inszenieren. Bei der von Martin Zehetgruber verantworteten Bühne handle es sich "um einen Spiegelraum mit Wiener Prunk – und darunter eine Jauchegrube" (Premiere: 17. 11.). Bei "Die Nebenwirkungen", wo eine vermeintlich liberale Gesellschaft an ihre Grenzen stößt, des US-Autors Jonathan Spector führt Jan Philipp Gloger Regie. Haudegen Frank Castorf plant eine Interpretation von Thomas Bernhards "Heldenplatz", außerdem inszenieren Mateja Koleznik (McDonaghs "Der einsame Westen"), Lucia Bihler (Kafkas "Die Verwandlung"), Tina Lanik (Haratischwilis "Phädra, in Flammen") und Barbara Frey (Shakespeares "Der Sommernachtstraum"). Junge heimische Autoren sind mit Ferdinand Schmalz ("hildensaga") und Thomas Köck ("solastalgia") vertreten. Ebenso findet die Uraufführung des Siegertextes des Retzhofer Dramapreises statt. Kusej selbst werde sich am 21. 3. mit Tennessee Williams’ "Orpheus steigt herab" verabschieden: "Dabei handelt es sich um ein zutiefst antirassistisches Stück, das die Mechanismen des Ausschlusses von Menschen in einer amerikanischen Kleinstadt vorführt. Ich weiß noch nicht, ob es in Amerika, in Kärnten oder irgendwo in Österreich spielen wird."

