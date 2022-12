"Vor der ersten Probe hatte ich schlaflose Nächte"

In 92 Folgen verkörperte Julia Cencig die Kommissarin Nina Pokorny.

Sieben Jahre lang spielte Julia Cencig in 92 Folgen die Kommissarin Nina Pokorny der Krimiserie "Soko Kitzbühel". Nun kehrt der einst aufstrebende Star des Wiener Volkstheaters auf die Bühne zurück: Ab 9. Juni wird sie beim Theatersommer Meggenhofen in "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist (Fassung von H.C. Artmann) zu erleben sein. Zusammen mit Meggenhofens Intendant Fritz Egger drehte sie zuletzt den ORF-Landkrimi "Immerstill", der am 17. Jänner (ORF 1, 20.15 Uhr) ausgestrahlt wird.