"Totalabverkauf" steht in der Auslage eines Geschäftes, in dem einst Stuckdecken verkauft wurden, hinter einem Fenster hängen graue Vorhänge, neben einem Tor ist ein Motocross-Fahrer aufgemalt. Seit mehr als zehn Jahren stehen die 26 Häuser an der Linzer Waldeggstraße leer und warten auf den (für das erste Halbjahr 2023 geplanten) Abriss. "Aber noch immer ist das Leben von früher an den Häusern abzulesen", sagt Fotograf Otto Hainzl.