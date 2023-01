Vor 50 Jahren: Das war Chris Lohners erste TV-Ansage

"Guten Tag, meine Damen und Herren" - mit diesen Worte meldete sich Chris Lohner bei ihrer ersten TV-Ansage, auf den Tag genau vor 50 Jahren. Es war die Ankündigung eines Skirennens.

Zum Fernsehen kam die 1943 in Wien geborene Chris Lohner durch Zufall. Anfangs wollte sie nur ihr Innenarchitekturstudium finanzieren, als sie 1973 mit 30 Jahren beim ORF als Programmansagerin anheuerte, nachdem sie vorher jahrelang als Fotomodell gearbeitet hatte.

Die erste Programmankündigung von Chris Lohner:

22 Jahre blieb Lohner dem ORF-Publikum treu, bis sie 1995 aus der Truppe der Ansagerinnen ausgemustert wurde. Daneben trat Lohner, deren Markenzeichen bis heute der rote Pagenkopf ist, in zahlreichen internationalen Shows auf und hatte Gastauftritte etwa in "Kottan ermittelt". Nach dem Aus im Fernsehen startete sie eine neue Karriere-Runde als Autorin und Theaterschauspielerin. Seit 1979 ist sie außerdem die Stimme der ÖBB und bietet für Millionen von Fahrgästen Orientierung an Bahnhöfen und Bahnsteigen.

