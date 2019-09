Vor 25 Jahren startete die berühmteste Serien-WG

100 Millionen Dollar bezahlen, um eine 25 Jahre alte Sitcom für ein weiteres Jahr im Programm zu haben? Klingt verrückt. Exakt dies hat aber Netflix Ende 2018 im Fall von "Friends" getan. Genaue Abrufzahlen veröffentlicht Netflix bekanntlich ja nicht – unbestritten ist aber, dass die Abenteuer von Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Joey und Chandler auch 15 Jahre nach dem Serien-Aus ein Renner sind. Laut "New York Times" zählt "Friends" zu den Top 3 der quotenstärksten Netflix-Shows. 2020 ist aber Schluss. Dann wechselt die Sitcom zum neuen Streamingdienst HBO Max. Dieser setzt seit Monaten alle Hebel in Bewegung, um pünktlich zum Start das ultimative Quotenzugpferd ins Abo-Rennen schicken zu können: eine "Friends"-Reunion! Noch ziert sich der Darsteller-Cast um Jennifer Aniston. Noch …

Brad Pitt schaute in Staffel 8 als Ross’ ehemaliger Schulkollege Will vorbei. Bild: Warner

Von so einem Hype konnten David Crane und Marta Kauffman nur träumen, als sie im November 1993 dem US-Sender NBC ihre Idee für eine neue Serie namens "Insomnia Cafe" präsentierten. Eine Gruppe von Mittzwanzigern, die in Manhattan leben und lieben – das gefiel den Sender-Verantwortlichen, die auf einen "Seinfeld"-Nachfolger hofften. Bis März 1994 castete das Kreativ-Duo Crane und Kauffman 1000 Schauspieler für ihre abwechselnd "Friends Like Us", "Across The Hall" oder "Six Of One" betitelte Sitcom. Erst kurz vor Drehstart stand der endgültige Titel "Friends" sowie das aus bis dato unbekannten Schauspielern bestehende Sextett fest: David Schwimmer als weinerlicher Paläontologe Ross, Courteney Cox als dessen Schwester Monica, Jennifer Aniston als verwöhnte Arzttochter Rachel, dazu Lisa Kudrow als Hippie-Masseuse Phoebe sowie Matt LeBlanc und Matthew Perry als kongeniales Duo Joey und Chandler.

Bruce Willis war sogar in drei Folgen der sechsten Staffel mit dabei. Bild: Warner

Komplizierter Castingprozess

Der Castingprozess war aber ein komplizierter. So stand Jennifer Aniston noch bei der Serie "Muddling Through" unter Vertrag, wollte Courtney Cox eigentlich unbedingt "Rachel" spielen, und setzte NBC Matt LeBlanc gegen den Protest der Erfinder als "Joey" durch. Auch am Skript hatte der Sender einiges zu meckern. So verlangte NBC, dass ein älterer Charakter namens "Pat, der Polizist" den Jungspunden als weiser Ratgeber zur Seite stehen sollte. Eine Idee, die erst nach heftigen Streitereien verworfen wurde.

Am 4. Mai 1994 begannen in den "Warner Brothers"-Studios in Los Angeles die Dreharbeiten für die erste Episode. Gefilmt wurde "Friends" komplett in Hollywood. Obwohl die Serie in New York angesiedelt ist, wurden dort lediglich die Außenaufnahmen des Wohnhauses gedreht. Dieses befindet sich im West Village und ist heute ein beliebter Touristen-Treffpunkt.

Bereits kurz nach Ausstrahlung von "The One Where Monica Gets A Roommate" am 22. September war klar: "Friends" ist ein Hit! Durchschnittlich 24,3 Millionen US-Zuschauer schalteten bei Staffel 1 ein. Auch kulturell hinterließ die Serie rasch Abdrücke: Der Haarschnitt von Jennifer Aniston ging als "Rachel-Cut" in die Modegeschichte ein und wurde weltweit kopiert. Joeys Anmachspruch "Na, wie geht’s denn so?" avancierte ebenso zum Kult wie der Titelsong "I’ll Be There For You" von The Rembrandts.

Freunde auch abseits der Kamera

Nicht nur auf der Leinwand, auch privat war das Sextett von Anfang an eng verbandelt. So ist etwa Jennifer Aniston die Taufpatin von Courtney Cox’ Tochter Coco. Bis heute tauchen Bilder von Abendessen und Fortgeh-Abenden des Casts auf. Wie stark dieses freundschaftliche Band ist, bekamen auch die Produzenten zu spüren. Der "Friends"-Cast bestand ab Staffel 2 nicht nur auf gleiche Bezahlung, sondern auch auf ausgeglichene Screentime für alle Hauptcharaktere – eine Revolution für Hollywood!

Wie populär "Friends" heute noch ist, zeigt nicht nur das G’riss um die Ausstrahlungsrechte. Rund um den Globus existieren Cafés, die dem "Central Perk" aus der Show nachempfunden sind, in New York ist bis 6. 10. eine Ausstellung über die Sitcom zu sehen, sogar die US-Einrichtungshauskette Pottery Barn hat zum 25-Jahr-Jubiläum eine eigene "Friends"-Linie ins Programm genommen. Und ganz besondere Kindsköpfe können mit dem neuen "Friends"-Bauset von Lego spielen.

Was wurde aus …

David Schwimmer (Ross Gellar)

Der gebürtige New Yorker ist gut im Geschäft. Der 52-Jährige führt Regie und spielte erfolgreich Theater am Londoner West End. Für seine Serien-Nebenrolle in „American Crime Story“ (2006) wurde er für einen Emmy nominiert. David Schwimmer Bild: epa Jennifer Aniston (Rachel Green) Die 50-Jährige ist die Erfolgreichste aus dem „Friends“-Cast. Neben einer exzellent laufenden Hollywood-Karriere ist Aniston Mitglied der Oscar-Jury und wurde mit einem Stern auf dem legendären „Walk of Fame“ geehrt. Jennifer Aniston Bild: Reuters Courteney Cox (Monica Gellar) Mit „Cougar Town“ (2009–15) landete die 55-Jährige direkt nach dem „Friends“-Ende einen zweiten Sitcom-Hit. Auf der großen Leinwand machte sie in den vier Teilen der Horror-Reihe „Scream“ auf sich aufmerksam. Courteney Cox Bild: APA Matt LeBlanc (Joey Tribiani) Der „Friends“-Ableger „Joey“ war ein Flop. Danach nahm sich LeBlanc (52) eine lange Auszeit, bevor er 2011 mit der Serie „Episodes“, in der er sich selbst spielt, zurückkehrte. Seit 2016 ist er in „Man With A Plan“ zu sehen. Matt LeBlanc Bild: Reuters Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Die 56-Jährige landete mit den Serien „Web Therapy“ und „The Comeback“ Erfolge. Als Produzentin gelang ihr mit dem Format „Who Do You Think You Are“, in dem Promis ihre Familiengeschichte erforschen, ein Quoten-Hit. Lisa Kudrow Bild: Reuters Matthew Perry (Chandler Bing) Nach dem „Friends“-Aus hatte der 50-Jährige mit unzähligen Drogen- und Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Beruflich lief’s ebenfalls sehr durchwachsen. Weder „Mr. Sunshine“ noch „Odd Couple“ konnten überzeugen. Matthew Perry Bild: Reuters „Friends“ in Zahlen 236 Folgen von „Friends“ wurden zwischen September 1994 und Mai 2004 ausgestrahlt. Es würde 85 Stunden dauern, alle Folgen hintereinander anzusehen.

52,9 Millionen Zuschauer sahen 1996 die Folge „The One After Super Bowl“. Das waren sogar mehr als beim Serienfinale „The Last One“ (52,46 Millionen).

1 Million Dollar kassierte jeder der sechs Hauptdarsteller in der neunten und finalen zehnten Staffel – und das pro Folge natürlich!

0 Dollar bekamen Bruce Willis und Brad Pitt für ihre Gastauftritte. Pitt tat seiner damaligen Frau Jennifer Aniston einen Gefallen, während Willis eine Wette mit seinem „Keine halben Sachen“-Co-Star Matthew Perry verloren hatte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Jennifer Aniston Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at