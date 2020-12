Von unserem liebsten Tier bis hin zur Kleidung als zweite Haut

Denkanstöße über Weiblichkeit laden nach Schloss Parz und ins Lentos Kunstmuseum Linz, eine tierische Spurensuche hingegen an den Traunsee nach Gmunden. "Einsicht – Durchsicht – Aussicht" erhalten Besucher in Vöcklabruck.

Galerie 422 in Gmunden: Des Menschen bester Freund, Nahrungsmittel-Lieferant bis Parasit – die Schau "Unser liebstes Tier" widmet sich Tieren in Arbeiten u. a. von Christian Ludwig Attersee, Alois Mosbacher und Deborah Sengl. Ab morgen, 10-18 Uhr, Anmeldung erbeten per Mail: office@galerie422.at, Infos: 07612 / 62 668, www.galerie422.at

"Unser liebstes Tier" in der Galerie 422 in Gmunden

Galerie Schloss Parz: "Von Innen nach Außen" lädt die gleichnamige Ausstellung mit Arbeiten von Laura Eckert und Isa Stein ein, sich mit Körperlichkeit vom Unbewussten bis zur Kleidung als zweite Haut auseinanderzusetzen. Ab heute, geöffnet Sa., So., Mo., 14-17 Uhr, www1.galerieschlossparz.at

„Phentesilea“ von Laura Eckert, zu sehen in der Galerie Schloss Parz Bild: Tom Dachs

Galerie 20gerHaus: Kunst und Kunsthandwerk zeigt die Weihnachtsausstellung "So nah, so fern" in Ried/Innkreis, Bahnhofstraße 20 ab morgen bis 23. 12., Di.-Fr., 12-18 Uhr, Sa., 10-18, www.20gerhaus.at

Lebzelterhaus Vöcklabruck: Heute eröffnet wird die Ausstellung "Einsicht – Aussicht – Durchsicht" mit Arbeiten der Konzept- und Keramikkünstlerin Gabriele Gruber-Gisler aus Ried im Traunkreis. Es gibt gestaffelte Führungen um 17, 18 und 19 Uhr. Anmeldung: 07672/760-217 oder Mail: stadtamt@voecklabruck.at

„Einsicht – Aussicht – Durchsicht“ von Gabriele Gruber-Gisler in Vöcklabruck

Lentos Kunstmuseum Linz: Eine erste Retrospektive erinnert ab morgen an die im Vorjahr verstorbene Wiener Künstlerin Linda Bilda und ihre "emanzipatorische Bildpolitik". www.lentos.at

Francisco Carolinum (ehemalige Landesgalerie Linz): Der menschliche, vor allem weibliche Körper als Projektionsfläche ist ein Hauptthema der 1974 geborenen polnischen Künstlerin Aneta Grzeszykowska, ab 8. 12. www.ooelkg.at (kasch)