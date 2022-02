Der Öffentlichkeit ist das Stifterhaus als Literatur-Institution des Landes vor allem bei Ausstellungen und Lesungen zugänglich. So werden am 28. Februar Leopold Federmair ("Parasiten des 21. Jahrhunderts") sowie Anna Herzig ("Die dritte Hälfte des Lebens") und am 3. März Margit Schreiner ("Mütter. Väter. Klassenkämpfe. Über das Private") zu erleben sein.