Julia Windischbauer über "Sonnenplätze": "Von so etwas hab ich schon als Mädchen geträumt"

Für ihre Rolle als junge Schriftstellerin Samuela – genannt Sam – in "Sonnenplätze" wurde Julia Windischbauer mit dem Götz-George-Nachwuchspreis (10.000 Euro) ausgezeichnet. Am Samstag erlebt der Film mit der 1996 in Linz geborenen Burgtheater-Schauspielerin im Linzer Moviemento (20 Uhr) seine Österreich-Premiere. Windischbauer wird bei dieser – wie sie es nennt – "Homecoming-Party" mit dem Publikum über Film, Bühne und Schauspielleben plaudern.