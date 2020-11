Vom Home-Office bis zum Fernsehen via Streaming, von sozialen Medien bis Alexa: "Unser Leben erfährt eine rasante Virtualisierung", sagte Christian Stögmüller gestern in seinem Online-Seminar bei den Digital Days, veranstaltet von den OÖN und ihren Partnern. Er ist Geschäftsführer von Life Radio und einer von zwei Chefs der Radio-Innovations-GmbH, in der sich sieben Privatradios zusammenschlossen, um gemeinsam Neuerungen zu entwickeln.