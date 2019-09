Von NS-Euthanasie zur Biotechnologie auf Schloss Hartheim

Wie steht es um den "Wert des Lebens" im Zeitalter von fortschreitenden Biotechnologien und des digitalen Umbruchs in Alltag, Arbeitswelt und Industrie? Diese Fragen sollen in die bis Frühjahr 2020 neu zu gestaltende Ausstellung in Schloss Hartheim einfließen. "Die Aufarbeitung der NS-Zeit in Oberösterreich hat nach wie vor höchste Priorität. 80 Jahre nach Beginn der schrecklichen Ereignisse wird mit der Neugestaltung der Ausstellung ‚Wert des Lebens’ sichergestellt, dass auch kommende Generationen eine zeitgemäße und ihrer Lebensrealität entsprechende Auseinandersetzung finden", erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer seine Beweggründe, die 2003 eröffnete Gedenkstätte und Sonderausstellung "Wert des Lebens" zu adaptieren.

Das neue Ausstellungskonzept von Brigitte Kepplinger und Florian Schwanninger thematisiert die Situation beeinträchtigter bzw. psychisch kranker Menschen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und verfolgt die Spuren eugenischen Denkens nach 1945. Zudem soll die "Entgrenzung der Möglichkeiten" durch die Entwicklungen in Biopolitik und Biotechnologie reflektiert werden, wie die Entgrenzung der Fortpflanzung ("Kinder machen") und die Bewältigung des Alters durch Lebensverlängerung. Auch der Druck zur (Selbst-)Optimierung soll Thema sein.

Gestaltet wird die neue Ausstellung von Hans Kropshofer und Gerald Lohninger. Die Kosten für die Neugestaltung und -konzeption in der Höhe von 740.000 Euro trägt das Land Oberösterreich. Während der Umbauarbeiten (18. November bis voraussichtlich Mai 2020) ist nur der Besuch der Ausstellungsräume im Erdgeschoß bzw. in der Gedenkstätte möglich.

Allein in Schloss Hartheim, einer von sechs Euthanasie-Anstalten in der NS-Zeit, wurden 1940/41 18.000 Menschen ermordet. Insgesamt gab es von 1940 bis 1944 30.000 NS-Euthanasie-Opfer.

Infos: 07274 – 6536-546, www.schloss-hartheim.at