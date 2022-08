Von "Liebesg'schichten"-Kandidatin umschwärmt: So reagierte Armin Wolf

In der achten und vorletzten Folge der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" am Montagabend lernten die TV-Zuseher Wilma kennen, Sekretärin im Ruhestand aus Salzburg. Die leidenschaftliche Hutträgerin ist eine musisch begabte Frau, die gern singt, das Schreiben liebt und auch eigene Lesungen hält. 20 Jahre lang war die zweifache Mutter verheiratet. "Wir haben uns dann aber leider in unterschiedliche Richtungen entwickelt", erzählte die Salzburgerin, die nun nach jahrelangem Single-Dasein wieder bereit für eine neue Liebe ist.

"Der käme mir nicht aus"

Die 72-Jährige verriet auch, bei welchem Star sie schwach werden würde: "Also wenn ich ehrlich bin: Mir taugt der Armin Wolf. Mir gefällt seine Interviewtechnik. Das ist ein Mann, der hat Rückgrat und er lässt sich nicht unterbuttern", schwärmte Wilma.

Die 72-jährige Wilma wünscht sich einen Mann wie Armin Wolf. Bild: (ORF)

Ob der 56-jährige ORF-Journalist nicht ein bisschen jung für sie wäre, fragt "Liebes'gschichten"-Macherin Nina Horowitz nach. "Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre, würde ich das ganze Programm fahren. Der käme mir nicht aus", antwortete Wilma lachend.

Korb von Wolf

Noch vor der Ausstrahlung reagierte Armin Wolf humorig auf die Avancen der flotten Salzburgerin: "Das ist wirklich reizend, aber auch „das ganze Programm“ wäre gegen die hinreißende Euke Frank chancenlos. Sorry! ;-)", schrieb der "ZiB 2"-Moderator, der seit 2008 mit der Journalistin und gebürtigen Linzerin Euke Frank verheiratet ist. Und auch Frank twitterte: "Der Mitbewerb schläft nicht!"

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen