Von Las Vegas direkt auf den Domplatz

Erst vor wenigen Wochen erhielt Sting bei der neu ins Leben gerufenen Musikpreis-Verleihung IMA in Berlin den "Hero Award" für sein kreatives Lebenswerk. Wo andere Künstler sich verdienterweise auf ihren Lorbeeren ausruhen würden, kennt der 68-Jährige aber keine Verschnaufpausen.

Bereits ab Jänner steht der britische Superstar, der weltweit 100 Millionen Alben verkauft hat, in mehreren US-Städten auf der Theaterbühne, um sein Werftarbeiter-Musical "The Last Ship" zu präsentieren, im Mai startet er dann ein längeres Engagement im "The Colosseum" in der Entertainment-Metropole Las Vegas. Danach führt ihn seine "My Songs"-Tournee wieder zurück nach Europa. Ein besonderer Grund zur Freude: Am 26. Juli gastiert Sting – präsentiert von den OÖNachrichten – auf dem Domplatz in Linz. Karten gibt’s ab Freitag (siehe Kasten rechts).

7000 Fans auf dem Domplatz

Bei seinem großen Linz-Open-Air vor 7000 Fans hat Sting aber nicht nur alle seine unsterblichen Hits wie "Englishman in New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne" oder "Message In A Bottle" mit dabei, sondern natürlich auch seine exzellente Begleitcombo um Gitarrist Dominic Miller und Schlagzeuger Josh Freese. Welche besonderen musikalischen Momente der Brite im Zusammenspiel mit seiner Band auf der Bühne zu zaubern vermag, können seine Fans jetzt auch nachhören. Denn das "My Songs"-Album gibt’s jetzt auch in einer neuen "Special Edition" mit einer auf der aktuellen Tournee aufgenommenen Liveplatte als Bonus.

So kommen Sie an Karten für das Sting-Konzert in Linz

Der allgemeine Vorverkauf für das Sting-Open-Air in Linz beginnt morgen, Freitag, um 10 Uhr. Karten gibt’s wie gewohnt am besten bei der OÖN-Tickethotline unter Tel.: 0732 / 7805 805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.

Mitglieder des Sting-Fanclubs haben auf der Homepage des Künstlers, www.sting.com, bereits heute, Donnerstag (bis 17 Uhr), die Möglichkeit, sich noch vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Karten für das Konzert auf dem Linzer Domplatz zu sichern.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at