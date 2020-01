"Von Kokain befallen und gemeingefährlich"

Das Linzer Theater Phönix verzichtet auf eine Feier zum 30-jährigen Jubiläum in dieser Spielzeit. "Wir sparen das Geld", sagt Phönix-Chef Harald Gebhartl, "das Fest findet sich in all unseren Produktionen wieder." – vor al lem in der dramatischen Komödie "Die Affäre Odilon", die am 6. Februar ihre Uraufführung erlebt. Dramatiker Thomas Baum, Phönix-Begleiter erster Stunde, schrieb den historisch belegten Kriminalfall um die K.u.K.-Schauspiellegende Alexander Girardi (1850–1918) den einstigen Phönix-Säulen Ingrid Höller, Helmut Fröhlich und Ferry Öllinger (Bild) auf den Leib: Die von allen Männern begehrte Helene Odilon wollte ihren Mann (Girardi) mithilfe ihres reichen Liebhabers Rothschild loswerden. Psychiater Julius Wagner-Jauregg erstellte ein Gutachten, ohne Girardi jemals gesehen zu haben. Er diagnostizierte "vom Kokain befallen, irrsinnig und gemeingefährlich", worauf Girardi in einer Nervenheilanstalt weggesperrt werden sollte. Er entkam der Verhaftung und erwirkte über die Kaiser-Geliebte Katharina Schratt seine Rehabilitierung.

Regisseur Alexander Kratzer hat sich um das Kunststück bemüht, das ehemalige mit dem aktuellen Ensemble zu verschmelzen. Für das Bühnenbild plünderte Georg Lindorfer den Phönix-Fundus und entwarf eine Wunderkammer aus 30 Jahren Theatergeschichte. (pg)

Theater Phönix Linz: "Die Affäre Odilon", Uraufführung: 6. 2.; Termine bis 30. März, Karten: www.phoenix-theater.at, Tel: 0732/66 26 41