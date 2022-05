Von Klassik bis Kabarett im "Schöffl"

"Die Kultur für Kinder liegt mir besonders am Herzen", sagt Martina Österbauer, Leiterin vom Kulturhaus "Im Schöffl" in Engerwitzdorf. So lädt in der kommenden Saison die Reihe "4kids" zu zwei Gastspielen des Linzer Theaters des Kindes: "Momo" (23. 12.) und "Miss Sonnenschein" (22. 1.); außerdem zu einem Mitmach-Konzert mit Songwriter Frenk Lebel alias Brennholz.Rocks (12. 2.). Der Jugend gehört auch selbst die Bühne, wenn Schüler der Landesmusikschule Gallneukirchen mit Mitgliedern des Bruckner Orchesters musizieren (18. 6. 2023) – auch zu verdanken dessen erstem Konzertmeister Lui Chan, der seit 2013 mit seiner Reihe "Lui Chan’s 1. Klassik" im Klassik-Abo zu drei weiteren Konzerthöhepunkten lädt, u. a. mit seiner Festival Sinfonietta Linz. Letztere ist im Herbst mit dem 13-jährigen Cellotalent Sóley Blümel zu erleben (16. 10.). "Wir wollten von Anfang an junge Talente unterstützen", sagt Lui Chan. Das gemischte Unterhaltungsabo (bestellbar bis 30. 6.) bringt u. a. das Musikkabarett "Julia & Romeo" mit Caroline Athanasiadis und Erich Furrer auf die Bühne (23. 9.). Im Silvesterkabarett spürt Edi Jäger der Mann-Frau-Beziehung nach. Eine Österreich-Premiere im "Schöffl" bringt der Abend "Rat Pack meet Friends" im Geist von Frank Sinatra und Co. (4. 3.). Infos, Karten: www.imschoeffl.at