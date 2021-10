"Es war ein verrücktes Jahr", sagt Valerie Pachner. Dabei meint die Bad Schallerbacherin nicht einmal das Corona-Jahr 2020, sondern 2019. Das Jahr, in dem die Karriere der heute 34-jährigen Schauspielerin begann, größer zu werden. Beim Filmfest in Cannes stand Pachner auf dem roten Teppich, um "Ein verborgenes Leben" von Regiestar Terrence Malick zu präsentieren. Darin gab sie Franziska Jägerstätter. Im selben Jahr drehte die Oberösterreicherin mit "The King’s Man" ihre erste große