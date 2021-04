"Von Gräben will ich nicht sprechen"

Am 9. Oktober des Vorjahres wurde der niederösterreichische Kulturmanager Stephan Rabl als künstlerischer Leiter der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut präsentiert. 173 Tage später erfuhr der 57-Jährige per SMS, dass er gekündigt ist. Die Differenzen zwischen ihm und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes Heide (SPÖ) waren unüberbrückbar geworden. Was Rabl dazu zu sagen hat.