Von Freistadt über Linz bis Vöcklabruck: 8 Tipps fürs Sommerkino

Kino mit Weitblick: Auf dem Braunberg geht es am 12. Juli los.

Oberösterreichs Kinolandschaft trumpft doppelt auf – neben dem Spielbetrieb in den Sälen weiß man den Reiz der Sommernächte für Filme unter freiem Himmel zu nutzen. Acht Empfehlungen 1 | FreistadtIn die Salzgasse lädt das Kino Freistadt ab 9. August zum Freiluft-Kino mitten in der malerischen Innenstadt. Ein Höhepunkt wird „Mit einem Tiger schlafen“ (13. 8.) – ein grandioser Film über Künstlerin Maria Lassnig, in dem Birgit Minichmayr Malerei zum Ereignis macht.