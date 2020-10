Künstler. Das wollte Rudi Hörschläger schon als kleiner Bub werden. "Zeichnen ist eine Art der Weltaneignung", sagt der 68-Jährige. "Sobald ich zeichne, entscheide ich mich für ein Abbild meiner inneren oder äußeren Bilder. Das war für mich schon immer sehr verführerisch." Also schrieb er sich 1972 an der Linzer Kunstschule (heute Kunst-Uni) ein. Doch bald war er mehr in der Lithografie-Werkstatt zu finden, wo die Kunstwerke gedruckt wurden, als im Atelier. "Mich reizte das Haptische, das