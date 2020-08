Eine Amsel, die mit dem Kopf in eine Mausefalle geriet und verendete, ein abgeschnittener Zopf, eine vertrocknete Gurke: Auf den ersten Blick wirkt es befremdlich, was Hannah Winkelbauer in der Serie "Lost & Found" akribisch zu Papier bringt. 66 Zeichnungen aus der 2015 begonnenen Reihe sind seit gestern im Salon des Museums Angerlehner in Thalheim bei Wels zu sehen.