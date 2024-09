Von der Kunstschülerin aus Tragwein zur Investorin in Uganda

Im Sommer 2012 hielt sie Agnes Aistleitner Kisuule erstmals in Händen: Die „Goldene Nica“ des Prix Ars Electronica, die die inzwischen 31-Jährige damals in der „U19“-Kategorie gewonnen hatte – dank ihres Kurzfilms über den Arabischen Frühling in Ägypten.Heute kehrt die Tragweinerin zum Ars Electronica Festival zurück: Die Mutter zweier Söhne (1,5 und 3) wird in der Linzer Postcity über ihre Arbeit sprechen.