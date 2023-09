Von der künstlichen zur künstlerischen Intelligenz

Emanuel Gollob hat eine Maschine entwickelt, die den Betrachter beim Nichtstun unterstützt. Per Sensoren werden die Gehirnwellen des Besuchers gemessen, eine künstliche Intelligenz entwickelt darauf abgestimmte Bewegungen der Maschine. Sie besteht aus einem mit 23.000 Zahnstochern bestückten Roboterarm, der mit seinen Regungen die Aufmerksamkeit des Betrachters gewinnen und so zum Nichtstun verleiten will. "Ich möchte zeigen, wie sich unsere Wahrnehmung durch die Digitalisierung verändert", sagt der Student der Linzer Kunstuni. In der Ausstellung "Extensions of Self", die ab heute im Francisco Carolinum (FC) zu sehen ist, lotet Kuratorin Eva Fischer in elf Arbeiten das Verhältnis von Kunst und künstlicher Intelligenz aus. Die Arbeiten sind ansprechend, poetisch, manche aber auch kaum zu verstehen.

Einen kritischen Blick auf die Kunstwelt wirft Kenny Schachter in der ebenfalls gestern im FC eröffneten Schau "Keep Hope Alive". Die Arbeiten des New Yorkers reichen vom masturbierenden Elefanten bis zum Dinosaurierskelett mit Kennys Kopf. Witzig, ironisch, aber auch chaotisch-verwirrend. (hes)

"Extensions of Self" und "Kenny Schachter – Keep Hope Alive" sind bis 28. Jänner 2024 im Francisco Carolinum zu sehen. ooekultur.at

