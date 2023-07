Von der Kraft des Jazz skandinavischer Frauen

Am Freitag begann das Programm der diesjährigen Inntöne mit dem Austrian Syndicate des Vorarlberger Pianisten David Helbock, der bei seiner Reminiszenz an den großen Joe Zawinul allerdings die Tasten der Keyboards bedient und die pianistischen Glanzlichter seinem ehemaligen Lehrer Peter Madsen überlässt. Die Sounds haben ein wenig 70er-Jahre-Patina und verfügen über einen starken Latin Touch, trotzdem ein guter einstimmender Opener.

Die Perkussionistin Marilyn Mazur bringt mit ihrer üppig besetzten Frauenband Shamania den ersten Höhepunkt auf die Open-Air-Bühne von Paul Zauners Buchmannhof. Mazur, deren Musikgeschichte von Miles Davis bis Jan Garbarek reicht, schreibt großzügige, raumgebende Stücke, ihre Mitstreiterinnen nutzen das für engagierte, fantasievolle Soliererei. Lotte Anker an den Saxofonen, Hildegunn Øiseth, Trompete, und vor allem Sissel Vera Pettersen am Altsax und als ausdrucksstarke Sängerin brillieren. Am Samstag belegte auch das Trio der norwegischen Tenorsaxofonistin Mette Henriette das Potenzial des weiblichen Jazz in Skandinavien.

Die Perkussionistin der Damenband Shamania: Marilyn Mazur Bild: Nicola Fasano

Kammermusikalisch mit Klavier und Cello besetzt, reduziert die Band Tempo und Lautstärke. Wenige Noten und Töne genügen, um eine Stimmung von konzentrierter Gelassenheit zu erzeugen. Musik als langer, ruhiger Fluss, stetig wie eine verlässliche Kraft und den Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Minute haltend. Da wird es auf einmal ganz still auf der Festwiese. Das Quartett Asmara des Trompeters Hermon Mehari wiederum stellt die Verbindung vom Jazz zur eritreischen Heimat seiner Eltern her.

Die Wurzeln sind noch hör- und spürbar, werden aber immer mehr vom dichten Mainstream-Jazz aus Kansas City dominiert. Klavier/Vibrafon – beides wird von Peter Schlamb exzellent bedient – Bass und Schlagzeug weben einen stabilen Rhythmusteppich, auf dem Meharis euphorische Trompete strahlen kann.

Das Trio Nout mit Punk auf der Elektro-Harfe

Wenn man das Gesellige will, schaut man im St. Pig’s Pub im ehemaligen Saustall auf ein Achtel und die flotten Sounds des NY Blue Note Quintetts vorbei oder beklatscht in der Scheune die Kids von Jumping Jungle.

Und dann gab es noch das famose Balanescu Streichquartett, das junge französische Trio Nout, das Jethro Tull mit dem Punk verknüpft, und Helga Plankensteiner, die Jelly Roll Mortons Musik aus den 20ern des letzten ins neue Jahrhundert stellte. Und das war noch immer nicht alles, aber das sind eben die Inntöne.

Fazit: Ein guter Festivaljahrgang

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper