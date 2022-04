Von Corona lässt sich ein Goiserer nicht aufhalten

Es war ein außergewöhnlicher Auftritt, mit dem Hubert von Goisern am Freitagabend seine "Zeiten und Zeichen"-Tournee im ausverkauften Linzer Brucknerhaus einläutete. Seine Begleitband hatte sich in den Tagen zuvor coronabedingt reihum krankgemeldet, am Schluss blieb nur Maria Moling übrig.