Von Charlie Brown bis Snoopy: Kinder und ein Beagle als ewige Popkultur-Ikonen

„Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy ... Wie könnte ich sie je vergessen?“ Mit diesen Worten beschloss Charles M. Schulz am 13. Februar 2000, diesen Donnerstag vor 25 Jahren, eine Ära, die beinah ein halbes Jahrhundert umfasste: Der letzte von ihm gezeichnete Peanuts-Comic erschien. Nur wenige Stunden zuvor war der Amerikaner, 1922 in Minneapolis (Minnesota) geboren, am 12. Februar mit 77 Jahren im Schlaf gestorben – an den Folgen von Darmkrebs.