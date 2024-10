Linzer Kunstsalon: So quirlig ist Oberösterreichs Kunstszene

Wer sich einen guten Überblick über die zeitgenössische Kunstszene in Oberösterreich verschaffen will, braucht nur einen Blick in den Linzer Kunstsalon zu werfen. Bei der Kunstmesse stellen bis Sonntag im Linzer Schloss 15 Galerien und Künstlervereinigungen in ihren Kojen aus. Mit dabei sind u.a. die Galerien 422 (von Margund Lössl in Gmunden), Brunnhofer (Linz), in der Schmiede (Pasching), Manner und Lehner sowie der oö. Kunstverein und die Künstlervereinigung MAERZ.