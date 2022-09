Vom Western Saloon ins Wiener Kaffeehaus

Unterschiedlicher, was ihre musikalische Ausprägung, ihren semantischen Gehalt, aber auch ihren Zusammenhang mit Bruckner anbelangt, könnten die drei Werke, die das Minetti Quartett extra für das Brucknerhaus erarbeitet und am Dienstag im Rahmen des Brucknerfests präsentiert hat, nicht sein. Charles Ives Auferstehungsquartett "A Revival Service", das mit Bruckner so viel gemeinsam hat, dass es in dessen Todesjahr entstanden ist, wirkt wie "Antonín Brahms" zwischen Western Saloon und den Gotteshäusern Neuenglands.

Zwei Raritäten

Ives zitiert dabei Kirchenlieder, überträgt die Faktur von Orgelkompositionen auf die Kammermusikformation und schafft so ein an Brahms und Dvorák angelehntes Klangbild.

Vom Western Saloon in den Wiener Salon eines feinen Kaffeehauses mit Sachertorte führte das einzige große Kammermusikwerk des Geigenvirtuosen Fritz Kreisler. Das Minetti Quartett hat diese beiden Raritäten großartig mit dem passenden Ernst und dem notwendigen Augenzwinkern erarbeitet und verdient allen Dank, denn dieses Repertoire lässt sich wohl kaum in einem anderen Konzerthaus nochmals anbringen.

Verwerten lässt sich das musikalischste Werk des Abends, nämlich Arnold Schönbergs 3. Streichquartett, das Maria Ehmer, Anna Knopp, Milan Milojicic und Leonhard Roczek technisch perfekt, klanglich subtil und trotz aller Zwölftönigkeit enorm emotional umgesetzt haben. Eine sensationelle Interpretation, die die außerordentliche Qualität und Leidenschaft des Minetti Quartetts belegt.

Fazit: Große, atonale Musik im Umfeld von parfumumwehter Salonmusik.