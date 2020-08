Vom langen Schlaf

Es lebte einmal ein Bauer. Der war so stolz wie geizig. Und seine Frau stand ihm dabei in nichts nach. So hartherzig sie aber zu den anderen waren, so sehr freuten sie sich auf das Kind, das die Bäuerin erwartete. Einmal klopfte gegen Abend ein Bettler an das Tor. "Was willst du!?", fuhr ihn die Bäuerin an. "Um ein Nachtquartier bitte ich", flehte der Bettler: "Ich habe einen wehen Fuß und kann nicht mehr weiter!" "Weher Fuß hin und weher Fuß her – wir