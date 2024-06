"Vom Infogehalt her eine Nullnummer"

Die Causa Brucknerhaus samt der Beurlaubung der Geschäftsführer Dietmar Kerschbaum (künstlerische Intendanz) und Rainer Stadler (kaufmännischer Leiter) beschäftigt weiter maßgebliche Gremien in Linz. Am Donnerstag Vormittag tagte der Aufsichtsrat der Stadt Linz Holding (Unternehmen in städtischem Eigentum).