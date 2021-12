Vom Hüttenwirt zur Fernseh-Ikone: Sepp Forcher (91) gestorben

"Grüß Gott in Österreich!" Die Arme geöffnet, breiter Salzburger Dialekt, den Hut in der Hand: So begrüßte Sepp Forcher 24 Jahre lang seine Zuseher im "Klingenden Österreich" – und Hunderttausende waren dabei. Dergestalt avancierte der weißbärtige Bergfex zum Reiseführer, Heimatkundelehrer und Kult-Moderator in Personalunion. Nun ist Sepp Forcher am Sonntag nur zwei Tage nach seinem 91. Geburtstag gestorben. Erst Ende November war Forchers Ehefrau Helene, genannt Helli, verstorben, mit der er 65 Jahre lang verheiratet gewesen war. "Meine letzte Sehnsucht ist, dass Helli und ich nicht zu lange getrennt sein müssen. Und dass ich die Tage, die ich noch habe, genießen kann", sagte Forcher kürzlich in einem Interview. Sein letzter Wunsch wurde ihm erfüllt.

Der Lebensweg der Moderatoren-Legende war ein wechselvoller. Geboren wurde er am 17. Dezember 1930 als Giuseppe Forcher in der italienischen Hauptstadt, seine Kindheit verbrachte er im südtirolerischen Sexten, bis er mit zehn Jahren wegen des Hitler-Mussolini-Abkommens samt seinen Eltern nach Salzburg auswanderte. Die Familie betrieb in Werfenweng eine Berghütte. Nach der Schule arbeitete Sepp als Höhlenführer und Träger, später als Wirt in mehreren Berghütten. Nach der Hochzeit mit Helli wurde er Vater der Söhne Peter und Karl. 1971 übernahm er den "Platzlkeller" in Salzburg, nebenbei moderierte er erste Volksmusik-Sendungen wie etwa "Ins Land einischaun" oder auch "Mit’m Sepp ins Wochenende" im Radio.

Video: Nachruf auf Sepp Forcher

"Bin stolz auf jede Sendung"

1986 gelang schließlich der Sprung ins Fernsehen. Mit "Klingendes Österreich" wurde er österreichweit bekannt und zum Synonym der zünftigen, volkskulturellen Alpenrepublik. In der Sendung zeigte Forcher prächtige Landschaften, erzählte im lockeren Plauderton von lokalen Besonderheiten und ließ Volksmusikgruppen aufspielen. Insgesamt waren bei "Klingendes Österreich" rund 2000 Volkslied- und Volksmusikgruppen zu erleben. Erst im März 2020, nach insgesamt 200 Folgen, war Schluss. "Ich bin auf jede einzelne Sendung stolz", sagte Forcher damals den OÖN. "Dass einer wie ich, der nur die Volksschule besucht hat, so weit kommen kann, war nicht in meinem Lebensbuch eingetragen."

In Memoriam Sepp Forcher

ORF 2 zeigt am Dienstag um 20.15 Uhr einen filmischen Nachruf auf Sepp Forcher. Anschließend steht die Dokumentation „Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ auf dem Programm.

ORF III würdigt die Volksmusik-Legende am Mittwoch ab 20.15 Uhr mit insgesamt fünf Sendungen, darunter eine Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ sowie der Zweiteiler „Durchs Land mit Sepp Forcher“.

In der Ö1-Reihe „Im Gespräch“ ist am Donnerstag ab 21 Uhr ein ausführliches Gespräch mit Sepp Forcher zu hören.