Vom harten Schatten ins grelle Licht

"Wäre ich ein Mann, könnte ich nackt baden", sagt Rosita, eine der Wäscherinnen, mit der Regisseur Pedro Almodóvar die Zuseher in seinem neuen Film "Leid und Herrlichkeit" an einen Fluss im Sonnenlicht führt. Im ländlichen Nirgendwo im Spanien der 60er reiben in farbenfrohe Schürzen gewandete Frauen Schmutz aus den Kleidern ihrer Familien. Dabei singen sie wunderschön. Wer an die Sirenen denkt, mit denen Homer schon den antiken Helden Odysseus zum Erliegen brachte, irrt nicht. Es ist zwar noch kein Mann zugegen, aber ein Bub: Salvador, den seine Mutter, eindringlich vom spanischen Hollywood-Star Penélope Cruz gespielt, mit ehrlicher Liebe zu einer Vision von Glück verführt – es wird ein Irrweg für ihn.

Träume und Wurzeln

Denn der bald 70-jährige Almodóvar ("La mala educación", "Volver") geht in diesem seinem wohl persönlichsten Film wieder in dem auf, worin seine Virtuosität liegt: in kompromissloser, formal famoser Strenge, mit der er "Herrlichkeit" zertrümmert. In guten Absichten der konservativ-religiösen Bürgerlichkeit aufgeblasene Träume, die er nur zu gut kennt, lässt er zerplatzen – wie eine Seifenblase an einem Rasiermesser.

In "Leid und Herrlichkeit" hat das Resultat eines solchen Weges – erzählt im modernen Madrid mit Rückblenden in die Kindheit – ein unerwartetes, schön gealtertes, doch sichtlich von Strapazen zerpflügtes Gesicht: jenes von Antonio Banderas (58), der mit seiner in Cannes prämierten Rolle als erwachsener Salvador den bisherigen Höhepunkt jenseits seiner Zeit als "sexy Liebhaber" erreicht.

Sein "Salva" ist eine in Ausdruck und Körperlichkeit auf den Punkt gebrachte Antwort auf eine große Frage: In welchem Leben kann ein hochintelligenter, musisch begabter Bub von armen Bauern, die in einer – für spanische Regionen typischen – Wohnhöhle leben, zu einem international gefeierten Regisseur werden, der seine Homosexualität zeigt? In einem Leben, das Glück kennt, aber auch von schwierig aufzulösenden Konflikten und Gegensätzen geprägt ist. Der "alte" Salvador ist ein kreativ blockierter Mensch, dessen Körper vielfältige Schmerzen lähmen.

Als er sich 30 Jahre nach seinem ersten Film mit seinem damaligen Hauptdarsteller Alberto (Asier Etxeandia) versöhnt, beginnt ein Prozess, in dem sich vieles auflöst. Bevor es Probleme sind, ist es aber beinahe der Lebenswille von Salva – er sucht Frieden im Heroin.

Dabei fühlt es sich an, als hätte Almodóvar seine Filmsprache in ihre ureigenen Teile zertrümmert, so wie Salvadors Geschichte und nicht offengelegte Teile seiner eigenen. Er setzt sie noch intensiver ein, die typische, durch Offenheit der Dinge erzeugte Irritation gerät noch stärker. Kräftige, gegensätzliche Farben von Grün bis Rot, Wohnräume, die schön sind, aber nie nur heimelig, aufbrandende Musik – diese wunderbaren Elemente brauchen lange, bis sie sich zu einem anmutig-berührenden Ganzen vereinen. Bis dahin ist "Leid und Herrlichkeit" ideal für Cineasten, die tief in Film und Seele des Spaniers zu blicken wissen.

Erst danach umarmt der Film alle, dafür umso fester.

Leid und Herrlichkeit: E 2019, 113 Min., morgen im Kino

