Vom Handbuch für Arbeiter zur ausgezeichneten Literatur

Es war im März 2008, die Menschen standen an einem Sonntagmorgen Schlange, um Emine Sevgi Özdamar bei den "Kindheitsgesprächen" der Rauriser Literaturtage über ihr Aufwachsen in Istanbul zuzuhören. Uneitel und köstlich humorvoll berichtete sie von ihrer Mutter, die so voller Liebe gewesen sei, dass sie Wildfremde in öffentlichen Verkehrsmitteln küsste.