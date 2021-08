Wenn Grigory Sokolov die nur mäßig beleuchtete Bühne betritt, sticht er schnurstracks zu seinem Steinway-Flügel, scheinbar ohne vom Publikum Notiz zu nehmen, so als würde er in einer geschützten Atmosphäre seine eigene Welt aufbauen wollen. Als Zuhörer hat man das Privileg, die Aura dieses fast abgeschlossenen Zirkels zu erahnen, zu erfühlen, dass in der wundervollen Blase pianistischer Klangentfaltung etwas Außergewöhnliches passiert.