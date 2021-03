Vom Geheimnis eines Gemäldes und einer Frau

Sie war die Verlobte von Heinrich IV., bis sie hochschwanger kurz vor der Hochzeit starb. Oder doch von den Medici vergiftet wurde: "Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern" nennt sich das Werk eines anonymen Malers um 1594, zu sehen im Louvre (siehe rechts). Das rätselhafte Gemälde bildet den Rahmen für eine ebenso rätselhafte Beziehungsgeschichte im neuen Roman von Wolfram Fleischhauer. Mit "Die dritte Frau" knüpft der deutsche Autor lose an sein Werk "Die Purpurlinie" an, in dem er einen jungen Autor auf die Spur des besagten Kunstwerks schickte. Nun erhält ebendieser, inzwischen frisch getrennt und in einer Schaffenskrise, Post von einer Nachfahrin der Herzogin auf dem Bild und reist nach Frankreich. Die erste Begegnung verläuft distanziert. Doch die Geige spielende Fremde fasziniert den Autor nicht minder wie die Depeschen aus dem Nachlass ihres Onkels.

Wolfram Fleischhauer lässt seinen Ich-Erzähler durch eine geheimnisvolle, rätselhafte Atmosphäre wandeln. Historischer Krimi, Kunst als Spiegel für uns selbst und eine sinnliche Begegnung, die unter keinem guten Stern steht, vermischen sich. Spannend und flüssig zu lesen. (kasch)

Wolfram Fleischhauer: "Die dritte Frau", Droemer, 269 Seiten, 20 Euro

OÖN Bewertung: