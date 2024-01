Vom Beiwagerl zum Solo-Star des Actionfilms

Carlo Pedersoli, besser bekannt als Bud Spencer (1929–2016), ist nicht länger der einzige Profischwimmer, der es zum Film-Phänomen geschafft hat.

Denn Jason Statham, der in einem früheren Leben zwölf Jahre zum britischen Schwimmkader gehörte, beweist gerade, dass er zum zugkräftigsten Actionstar aufgestiegen ist. Sein jüngster Film "The Beekeeper" ("Der Imker") enterte am 12. Jänner unsere Kinos, eroberte am Startwochenende aus dem Stand die Spitze der Besuchercharts (24.255) und hält aktuell bei mehr als 57.000 für ihn zahlenden Filmfans. Am Montag (22. Jänner) eroberte die Produktion auch in Nordamerika Platz eins. Sie hat in 13 Tagen weltweit mehr als 76 Millionen US-Dollar lukriert.

Wie geht das, dass ein Engländer aus dem Städtchen Shirebrook (11.000 Einwohner) in Hollywood, dem gelobten Land der Actionhelden, den Ton angibt? Noch dazu einer, den man besser als Nebenrollen-Handlanger aus "Fast & Furious" (seit 2001) und den Ensemblefilmen "The Expendables" (2010–2023) kennt?

Einerseits füllt der 56-Jährige ein Vakuum. Andererseits ist der Vater einer fast Zweijährigen und eines 2016 geborenen Sohns (mit Model Rosie Huntington-Whiteley, 36) nicht nur ein richtig zäher Brocken, sondern auch ein personifiziertes "Schweizer Taschenmesser" für jeden Action-Regisseur, was sportliche Fähigkeiten und Straßenschläue betrifft.

Aber der Reihe nach: Wohin also sind die "üblichen Verdächtigen" der Action verschwunden? Momentan in der Versenkung. Keanu Reeves wollte seine "John Wick"-Reihe mit "Kapitel 4" im Vorjahr ad acta legen. "John Wick 5" soll nun doch kommen, wann ist aber unklar. Denzel Washington sagte auch 2023 "The Equalizer" Adieu. Vin Diesel wird die "Fast & Furious"-Autoaction mit "Fast X: Teil 2" erst 2025 in der Garage abstellen. Und Dwayne Johnson hängt wegen Richtungsquerelen im Comic-Film-Haus DC mit seinem Superhelden "Black Adam" in der Luft. Somit ist die Bahn für Statham frei, der ironischerweise in den 2020ern ein Adlatus für die Karrieren von Diesel (in "Fast & Furious") und Johnson ("Hobbs & Shaw") war.

Hier sticht nun die besagte Gewitztheit und Ausdauer Stathams. Die Basis wurde in Kindheit und Jugend gelegt. Mutter Eileen war Tänzerin, Vater Barry Straßenverkäufer. Ein Job, den Statham nicht anstrebte, aber zu dem er doch griff, um später über die Runden zu kommen. Kampfkunst (Karate, Kickboxen) lernte er früh. Er ist begeisterter Fußballer, Wasserspringer und war auch Teil der britischen Tauchnationalmannschaft. Sein öffentliches Leben begann, als ihn während des Trainings in London eine Modelagentur entdeckte. Er arbeitet für die Kleidermarken Tommy Hilfiger und Levi’s.

Dann kam der Brite Guy Ritchie ins Spiel, noch bevor dieser zum Regiestar aufstieg. Ihm gefiel Stathams halbseidene Erfahrung als Schwarzmarktverkäufer für Schmuck und Parfums und er besetzte ihn in der Krimikomödie "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998) und später in "Snatch" (2000). 2002 folgte Luc Bessons "The Transporter". Mehr als 20 Jahre später knüpft Statham an seine erste Zeit als Solo-Star an, aber im mächtigen Stil.

Statham gibt einen Ex-Elitesöldner, der sich in der Pension der Bienenzucht verschreibt, bis ihn Cyberkriminelle zum Rächer unterdrückter Amerikaner machen. Erwartbar grimmig, komisch, brutal, aber überraschend sozialkritisch. USA/GB 2024, 105 Min., jetzt im Kino HHHIII

