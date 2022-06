Houston 1973. Apollo 18 startet - eine letzte, streng geheime Mission zum Mond. Doch nicht nur die Russen funken dazwischen, auch ein Mitglied der NASA-Crew verfolgt eigene, mörderische Ziele. Mit „Die Apollo-Morde“ legt Chris Hadfield (62), kanadischer Ex-Astronaut und Kommandant der ISS, sein literarisches Debüt vor. In den US kletterte der Thriller an die Spitze der Bestsellerliste, ab Mittwoch liegt er auf Deutsch vor.