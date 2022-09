Volksopern-"Narrenkäfig" unter neuer musikalischer Leitung

Am Donnerstag ging in der Volksoper die Wiederaufnahme von Jerry Hermans Erfolgsmusical "La Cage aux Folles" über die Bühne. Eigentlich nichts, worüber die OÖN unbedingt berichten müssten, wäre nicht damit das Debüt eines jungen Oberösterreichers am Pult des Volksopernorchesters verbunden gewesen.