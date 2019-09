VÖZ präsentiert "Abo für den Kopf"

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) stellt den Mehrwert von Zeitungsabonnements – ob klassisch Print oder digital – in den Mittelpunkt seiner Herbstkampagne: Als "das Abo für den Kopf" werden sie beworben. Es gehe darum, die VÖZ-Mitglieder bei ihren digitalen Abo-Strategien zu unterstützen, sagt Verbandsgeschäftsführer Gerald Grünberger.

Österreich sei an sich schon ein Abo-Land, 41 Prozent der Österreicher hätten ein eigenes Zeitungsabo. Auch die Bereitschaft jüngerer Konsumenten, Geld für Content auszugeben, steige. 42 Prozent der unter 29-Jährigen zahlen etwa für ein Streaming-Abo. Österreichs Zeitungen bieten zunehmend kostenpflichtige "Premium"- oder "Plus"-Artikel an. Die morgen startende Kampagne soll hier zusätzlichen Schwung verschaffen.

700.000 potenzielle Zeitungsfans

Die Kampagne aus dem Hause DMB knüpft daran an. Jan Mariusz Demner sieht ein Potenzial von mehr als 700.000 Personen, die er zu "Zeitungsabo-Fans" machen will: "Die Leute zahlen für so vieles monatliche Beiträge – für Serien, für Musik, fürs Fitnesscenter. Zum "Abo für den Körper, fürs Auge, fürs Ohr" brauche es aber auch ein "Abo für den Kopf".