Virtuell in den Advent singen

Auf der Website nachrichten.at/choradvent geht jeden Tag ein Türl mit einer musikalischen Video-Adventbotschaft eines Chores auf. Unter anderem waren bereits der Männergesang St. Wolfgang, der Chor der Pfarre Mauthausen und das Chorensemble Allegria zu sehen und zu hören. Heute singt der Hans-Sachs-Chor "Fröhliche Weihnacht überall".

"Das Ende des Lockdowns per 17. Dezember ermöglicht unseren Chören, kirchliche Feste rund um Weihnachten zu begleiten", freut sich Chorverbandspräsident Harald Wurmsdobler. Der Österreichische Chorverband hat bei seiner virtuellen Sitzung am Donnerstag beschlossen, den Impfstatus in den Chören auf freiwilliger Basis zu erheben. Wurmsdobler: "Unsere Chöre gehen mit der Pandemie verantwortungsvoll um. Wir gehen davon aus, dass wir im Schnitt auf eine Durchimpfungsrate von 80 bis 90 Prozent kommen." (att)