Zweimal wurde die Premiere verschoben, so dass aus das dem "Musical Frühling" in Gmunden nun ein goldener Musical Herbst geworden ist. "Vincent van Gogh" lädt als stimmiges Gesamtkunstwerk ein, dem Geheimnis des niederländischen Genies nachzuspüren. Zur österreichischen Erstaufführung am Donnerstag im Stadttheater Gmunden waren sogar Komponist Gisle Kverndokk und Librettist Øystein Wiik aus Norwegen angereist – für alle Musicalfreunde lohnt sich ein Abstecher an den Traunsee.