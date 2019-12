Vincent Cassel: "Mir kamen immer wieder die Tränen"

Mit "Ziemlich beste Freunde" schaffte das französische Regie- Duo Éric Toledano und Olivier Nakache einen europäischen Filmhit. Ihr neuer Spielfilm "Alles außer gewöhnlich" – ab 25. Dezember im Kino – rückt Menschen in den Fokus, die sich um stark autistische Kinder und Jugendliche kümmern.

OÖNachrichten: Wie sind Sie als Hauptdarsteller ins Spiel gekommen?

Vincent Cassel: Bei beiden Regisseuren genieße ich größte Wertschätzung – haben sie gesagt. Sie haben mir von ihrem Projekt erzählt, meinten aber, sie hätten leider noch kein Drehbuch. Ich habe mir das ein paar Stunden durch den Kopf gehen lassen, dann meldete ich mich bei ihnen: "Ihr braucht mir kein Drehbuch mehr zu schicken. Ich bin dabei!"

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Wir haben vor Drehbeginn viele Wochen bei den Autisten und ihren Betreuern verbracht. Eine Zeit, die mich fassungslos, auch sehr bestürzt machte. Mir kamen immer wieder die Tränen. Ja, ich habe oft geheult.

Beim Filmen auch?

Ich musste mich am Riemen reißen. Bevor ich zu einer echten Heulsuse wurde, galt es, mich einzubremsen. Sonst hätte ich ja die autistischen Menschen rund um mich mutlos gemacht, dabei sollte ich ihnen Hoffnung geben. Vielleicht hatte ich zuvor auch Angst, dass ich mit zu viel Angst an meine Aufgabe als Erzieher Bruno herangehen würde, hatte ich doch in den meisten meiner Filme Charaktere gespielt, die gegen etwas waren. Auf einmal aber stand ich vor einer neuen Herausforderung: Ich sollte für etwas sein. Diese Rolle war für mich eine Lektion in Menschlichkeit. Die Regisseure sahen das Potenzial dazu.

Die Rollen wurden teils mit Schauspielern, teils mit Autisten besetzt. Welche berührenden Momente entstanden daraus?

Es gibt einen Verein namens "Turbulences", eine Künstlerkompanie, die mit Menschen zusammenarbeitet, die autistische Züge aufweisen oder Kommunikationsschwierigkeiten haben. Dort fanden die Regisseure Benjamin Lesieur, der nun im Film Joseph spielt, einen jungen Mann, der zum Beispiel in Zügen mit Vorliebe die Notbremse zieht. Benjamin hat einen hinreißenden Joseph verkörpert. Er, der Autist, wurde als "beste Entdeckung" für den César, den französischen Oscar, nominiert.

Im Zentrum des Films stehen aber die Betreuer?

Betreuer, die vieles in Kauf nehmen, oft auch Schläge einstecken. Es ist ein Film über Helden des Alltags, die beseelt sind, die Welt für sich und andere besser zu machen. Ich ziehe den Hut vor ihnen.

Welche Reaktionen bekamen Sie in Frankreich, nachdem dort der Film angelaufen war?

Ich bilde mir ein, dass die Menschen seither viel herzlicher auf mich zukommen. So, wie ich das nie zuvor erlebt habe. Darauf bin ich sehr stolz.