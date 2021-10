Vier Weltstars des Gesangs im Linzer Musiktheater

Herausragende Stimmen und weltberühmte Persönlichkeiten der Musik präsentiert das Linzer Musiktheater in Kooperation mit den OÖNachrichten ab 22. Februar 2022. Den Auftakt wird Juan Diego Flórez mit seinem Programm "Recital" machen. Der peruanische Tenor-Weltstar mit Wohnsitz in Wien und regelmäßig gefeierten Auftritten in der Wiener Staatsoper glänzt mit atemberaubenden Höhen im Rossini-Fach, überzeugenden Ausflügen als gefühlvoll stilsicherer Mozart-Tenor bis hin zur französischen Romantik und Verdi.

Bariton Erwin Schrott kommt mit "Tango Diablo" am 30. März nach Linz und wird in diesem Programm Teufels-Arien von Meyerbeer bis Boito mit Tango verschränken. Ein künstlerisch so einfühlsames wie überzeugendes Crossover.

Die sowohl am Londoner West End als auch am Broadway in New York gefeierte Ute Lemper ist am 12. Mai mit dem Programm "Astor Piazzolla meets Ute Lemper" zu erleben. 2021 wäre Piazzolla, der als Begründer des Tango Nuevo und Pionier des Tango Argentino gilt, 100 Jahre alt geworden. Lemper ehrt ihn mit dieser eindrucksvollen Hommage an sein Lebenswerk.

Den krönenden Abschluss der Reihe bildet am 4. Juni der zum Weltstar aufgestiegene "Heimkehrer" Piotr Beczala, der von 1992 bis 1997 in Linz engagiert war. "Vincerò!" – "Ich werde siegen!" heißt das neue Album des Tenors, dessen Höhepunkte vom Bruckner Orchester begleitet werden.