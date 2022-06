"Aber mit der Natur lässt sich nicht verhandeln", so Harald Lesch, der am Sonntag mit Geiger Martin Walch und dem Merlin Ensemble Wien im Linzer Schauspielhaus seine "Vier Jahreszeiten im Klimawandel" präsentierte. Es sind Gegebenheiten, die sich aus der Natur der Atome ergeben, meint der Astrophysiker und Naturphilosoph Lesch, der komplizierte Dinge auf eine einfache Sprache herunterzubrechen vermag. Doch so einfach ist es dann doch nicht.