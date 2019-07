Vier Instrumente, die zu einem Guss werden

Auf Sicherheiten zu verzichten und Unmögliches zu ermöglichen: Das ist die Devise des Schumann Quartetts. Und was die Brüder Erik, Ken und Mark Schumann mit Liisa Randalu an Streichquartett-Kunst zu bieten haben, ist tatsächlich phänomenal. Ein atemberaubend schöner Klangkörper von einer Homogenität, die außer Konkurrenz steht.

Zu einem Guss werden hier die vier Instrumente, derart wohlgeformt und feinst nuanciert – man will als Zuhörende diese Klanglichkeit bis ins Letzte inhalieren und für die Erinnerung konservieren, so beglückend schön und faszinierend ist sie. Wenn dann noch diese große Intensität, dieser Mut und diese vehemente Leidenschaftlichkeit da sind, dann wird die Musik von Mendelssohn, Janácek und Brahms zu einem unwiderstehlichen Sog an Kraft und Inspiration. Bravouröse Technik ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Mendelssohns Quartett Es-Dur op. 12 öffnete in seiner Lebendigkeit, Direktheit und Gesanglichkeit jenen Seelengrund, der in Janáceks "Intimen Briefen" zu Höhen auffahren und in Tiefen stürzen konnte. Diese "Briefe" widmete der Komponist in seinem Todesjahr der platonischen Geliebten – ein Meisterstück der Quartettliteratur, unübertroffen groß und aufbegehrend vom Schumann Quartett interpretiert.

Eine jede Faser der Spielenden trug hier das ganze Stück in sich. Diese Energie entlud sich bei Brahms’ Quartett op. 51/1 zu einem Auftürmen an Dramatik und schuf in ihrer Gegenwelt eine Beseeltheit, die man auch wieder nicht vergessen wird können.

Fazit: Ein ganz außergewöhnliches Streichquartett erspielte hier eine Sternstunde von exquisiter Klanglichkeit und berstender Energie. Phänomenal!

