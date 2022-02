In der Reihe "Klassik am Dom" hat er sich schon 2018 in die Herzen seines Publikums in Linz gesungen: "Die Atmosphäre auf dem Domplatz war großartig", erinnert sich Juan Diego Flórez. Am 22. Februar eröffnet der Startenor mit österreichischer Staatsbürgerschaft und peruanischen Wurzeln die (auch in einem Abo vereinte) Konzertreihe "Great Voices" am Linzer Musiktheater.