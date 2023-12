Vier Biester sind die neuen Vorstadtweiber

Vier Frauen, die sich durch ein Leben voller Leidenschaft und Intrigen schlagen müssen, wieder geschrieben von Star-Autor Uli Bree – mit der neuen Serie "Biester" will der ORF an den Erfolg der "Vorstadtweiber" anknüpfen. Doch eines ist dieses Mal anders: Die Serie ist vor der Ausstrahlung im Hauptabend (ab 19. 2., ORF 1) online zu sehen. Der ORF streamt ab 1. Jänner alle zehn Folgen auf ORF On – und rührt damit die Werbetrommel für die neue Plattform.