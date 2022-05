Kunst ist, mit einem Künstler über dessen Kunst zu reden und das Gesprochene im Gezeichneten wiederzufinden. Bei Tobias Pils, einem Shootingstar auf der internationalen Galeristenbühne, der in Königswiesen aufgewachsen ist, geht das so: "Ich habe zunächst eine klare Idee. Dann gibt es den Moment dieser ganz eigenen Logik, die man in eine bildnerische Logik übersetzen muss. Und die eine Form von Nichtlogik ist.