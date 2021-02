Was passiert, wenn man mehr als 50 Künstler die Werke für ihre Gruppenschau selbst aufhängen lässt – ohne Kurator? Was anderswo wohl in Grabenkämpfe ausarten würde, mündete in der Galerie "Die Forum" Wels in einem harmonischen Querschnitt. Zum 70-Jahr-Jubiläum von "Die Forum", lange als Welser Künstlergilde bekannt, rief man seine mehr als 80 Vertreter auf, zum Titel "Echo" Arbeiten beizusteuern. 53 kamen dem nach. Ihr kreativer Rückhall breitet sich bis morgen in den hellen Räumen