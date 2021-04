Mehr als 60 Millionen Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg umgebracht – angezettelt von einem Mann, der seine ersten 24 Lebensjahre im Innviertel, in Linz und in Wien verbracht hat. Welches Milieu hat Adolf Hitler zum Massenmörder werden lassen? Dieser Frage geht die Ausstellung "Der junge Hitler" im Linzer Nordico nach, die in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte Niederösterreich entstanden ist. Kurator Christian Rapp erörtert die gesellschaftliche Umgebung des späteren Diktators.