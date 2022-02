"Dieses Album ist viel mehr Herz und weniger Hirn. Es war höchste Zeit, mit dem Grübeln aufzuhören. Das tut uns Musikern ja nie gut", sagt Frank Turner lachend. So rau, direkt und emotional offen wie auf seiner neuen Platte "FTHC", das Akronym steht für "Frank Turner Hard Core", zeigte sich der britische Songwriter noch nie. "Lange habe ich Punkrock mit einem Zusatz gemacht, Folk-Punk oder was immer auch den britischen Journalisten eingefallen ist", so der 40-Jährige.