Viel Manie, wenig Star

Arabella Kiesbauer hat am Freitagabend die neue Starmania-Staffel mit einer Quasi-Entschuldigung dafür anmoderiert, dass der ORF in Kriegszeiten junge Menschen singend zeigt. Es sollten 90 Minuten "zum Durchatmen" werden. In Anbetracht des großen Leids in der Ukraine ist Zynismus nicht angebracht, aber der Auftakt der Castingshow "Starmania 22" (ORF1) war eher ein Anreiz, endlich einmal früher ins Bett zu gehen.

Die durchwachsene Leistungsschau der ersten 14 von 28 Kandidaten hat viele Gründe. Vor allem lässt im Vergleich zum Vorjahr die Gesangsqualität der Teilnehmer sehr zu wünschen übrig. Steif dastehend die Töne immer wieder verfehlend, macht das sicher keinen Star. Auch bei den Juroren scheint man keinen guten Griff getan zu haben.

Chefjuror "Josh" erzählte nach den Beiträgen viel – allerdings meistens von sich selbst und den Anfängen seiner Karriere. Sängerin Tina Naderer fand beinah jeden Auftritt gut, war dabei aber auch reflektiert vorgegangen. Das größte Rätsel vor der Show wie danach ist aber: Welchen kompetenten Beitrag kann Lili Roncalli leisten, um karaokesingenden Stars in spe ein karrieretechnisches Sprungbrett zu sein? Inhaltlich hatte die Freundin von Tennis-Ass Dominic Thiem nicht viel zu bieten außer ein paar genuschelte und wenig aufschlussreiche Feedbacks für die Sängerinnen und Sänger (nebst viel zur Schau gestellter eigener nackter Haut).

Ein Lichtblick in der zur Manie ausgerufenen Show mit letztlich wenig Star-Appeal war die junge Oberösterreicherin Valentina Thoms. Die 15-Jährige überraschte mit dem mit starker und sicherer Stimme vorgetragenen Billie-Eilish-Song "idontwannabeyouanymore". Von Tina Naderer erhielt sie dafür ein sogenanntes Starticket, was gleichbedeutend mit dem direkten Aufstieg in die nächste Runde war. "Ich glaube, du bist dir noch nicht bewusst, wie gut du bist", begründete Naderer ihre Entscheidung.

"Ich habe mich über die Reaktionen der Jury sehr gefreut und bin stolz, dass ich mich das wirklich getraut habe", sagt die Schülerin aus Altmünster. Steigerungsmöglichkeiten sieht sie noch einige: "Ich will noch viele Facetten und Stilrichtungen zeigen." Bei ihrem nächsten Auftritt am 18. März will sie entweder ins Soulfach wechseln oder ein Lied in deutscher Sprache präsentieren.

Dann vielleicht auch vor mehr TV-Publikum. Die Quoten waren unterirdisch, nur 410.000 Menschen (älter als zwölf Jahre) sahen die Show (Marktanteil 15 Prozent). Im Vorjahr saßen doppelt so viele Seher bei der ersten Folge von Starmania 21 vor dem Fernseher.

In der zweiten Vorrunde am Freitag, 20.15 Uhr, ORF1, singt Katharina Satzinger aus St. Marien.